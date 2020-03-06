Совет Федерации готов рассмотреть поправки в Конституцию в один день с Госдумой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента готова рассмотреть поправки в Конституцию (а точнее будет сказать – одобрить их) 11 марта. Правда, до этого времени Госдума должна успеть рассмотреть поправки во втором и третьем чтении. Учитывая, что в один день поправки рассматриваются очень редко, а второе чтение назначено на 10 марта, Матвиенко, видимо, собирается одобрять документ в один день с Госдумой.

"Сейчас все будет зависеть от депутатов Государственной думы, как быстро они примут этот закон в третьем чтении и направят его в Совет Федерации. Плановое заседание Совета Федерации состоится 11 марта, если к этому времени Государственная дума примет закон в третьем чтении, то мы вполне можем его рассмотреть 11 марта. После этого мы направим закон в субъекты РФ, чтобы парламенты регионов смогли его обсудить и высказать свое отношение, письма будут направлены за моей подписью", - цитирует Матвиенко ТАСС.

По словам Матвиенко, СФ может утвердить решения региональных парламентов по поправкам в Конституцию на внеплановом заседании 14 марта, если законодательные органы субъектов успеют рассмотреть соответствующий вопрос.

"14 марта мы проводим внеплановое заседание. Если к 14 марта региональные парламенты успеют рассмотреть и высказать свое мнение (они должны будут направить его в Совет Федерации, мы обобщим), то, возможно, уже 14 числа мы сможем рассмотреть итоги... этого закона и открыть дорогу для дальнейшего движения", - сказала Матвиенко.