Эрдоган хочет поставить в Турции и С-400, и Patriot
Несмотря на то, что переговоры Анкары и Вашингтона по поводу поставок систем Patriot в Турцию ранее зашли в тупик, теперь президент Реджеп Тайип Эрдоган запрашивает у США поставки этого вида вооружений. При этом от российских ЗРК С-400 Турция тоже не намерена отказываться и планирует ввести их в эксплуатацию в апреле.
Напомним, ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35, поскольку турки закупили российские комплексы C-400. На Это власти Турции заявили, что военную авиацию закупят у какого-нибудь другого поставщика, например, у России или Китая.