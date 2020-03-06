Эрдоган хочет поставить в Турции и С-400, и Patriot

Несмотря на то, что переговоры Анкары и Вашингтона по поводу поставок систем Patriot в Турцию ранее зашли в тупик, теперь президент Реджеп Тайип Эрдоган запрашивает у США поставки этого вида вооружений. При этом от российских ЗРК С-400 Турция тоже не намерена отказываться и планирует ввести их в эксплуатацию в апреле.