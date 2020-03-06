16 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
С-400 на вооружении Турции (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

Эрдоган хочет поставить в Турции и С-400, и Patriot

Несмотря на то, что переговоры Анкары и Вашингтона по поводу поставок систем Patriot в Турцию ранее зашли в тупик, теперь президент Реджеп Тайип Эрдоган запрашивает у США поставки этого вида вооружений. При этом от российских ЗРК С-400 Турция тоже не намерена отказываться и планирует ввести их в эксплуатацию в апреле.

Напомним, ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35, поскольку турки закупили российские комплексы C-400. На Это власти Турции заявили, что военную авиацию закупят у какого-нибудь другого поставщика, например, у России или Китая.

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Эрдоган хочет поставить в Турции и С-400, и Patriot

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Теги: реджеп тайип эрдоган, турция, с-400, зрк, сша



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