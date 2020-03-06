В свердловских ТЦ установят дополнительные дезинфекторы для профилактики коронавируса

В общественных местах Свердловской области, в особенности в торговых центрах, будут установлены дополнительные дезинфекторы для профилактики китайского коронавируса. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании противоэпидемической комиссии, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, кроме этого, в таких местах будут чаще мыться полы и обрабатываться поверхности специальными растворами. А работодателей Среднего Урала попросят организовать дополнительную обработку и дезинфекцию рабочих мест своих сотрудников.

"Наша область - очень серьезный партнер в международных контактах, поэтому надо быть очень бдительными и активно использовать все доступные меры профилактики. Мы будем внедрять профилактические меры, связанные с дополнительной санитарной обработкой общественных площадей. Это, например, торговые объекты, предприятия", - прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал свердловчан не верить слухам про китайский коронавирус и не распространять их самим.