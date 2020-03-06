КПРФ внесла в Госдуму законопроект о созыве Конституционного собрания РФ

КПРФ внесла в Госдуму проект федерального конституционного закона о Конституционном собрании. Только оно имеет право на изменение 1 и 2 глав Основного закона страны.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в текущем случае с поправками в Конституцию созыв собрания не требуется, тем не менее, сейчас отсутствует норма закона, определяющая состав собрания и механизм его работы.

Авторы проекта отмечают, что "с момента принятия Конституции РФ в Государственную Думу было внесено шесть законопроектов о Конституционном Собрании, однако ни один из них принят не был".

Предполагается, что Конституционное Собрание будет состоять из 335 членов. В его состав, согласно законопроекту, войдут три категории лиц: десять - по должности, 225 - по избранию и 100 - по назначению. Членами Конституционного Собрания по должности будут являться: президент, председатель государственного совета, председатель Совета Федерации и председатель Государственной Думы Федерального собрания, председатель правительства, председатель Конституционного Суда Российской Федерации, председатель Верховного суда, генеральный прокурор, председатель Центральной избирательной комиссии, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Коммунисты предлагают назначать в Конституционное собрание ведущих юристов, представителей общественных и религиозных объединений, членов СФ и Госдумы. Избраться же в этот орган смогут любые граждане на прямом тайном голосовании. Их предполагается избирать по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей.

"В соответствии даже с этой расстрельной Конституцией должно быть создано собрание, которое позволит ремонтировать любую ее главу, и, прежде всего, первую и вторую, которые не гарантируют стране выживания, которые не могут остановить обнищание, которые способствуют превращению страны в иностранную кормушку", - сказал ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов.