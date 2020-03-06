Бывшая чиновница мэрии Чайковского получила срок за махинации с квартирой и землёй

В Чайковском 52-летняя бывшая глава комитета по управлению имуществом мэрии наказана за незаконное получение квартиры и "помощь" в оформлении в собственность десятков участков, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

По версии следствия, в ноябре 2016 – октябре 2017 гг. чиновница незаконно получила квартиру из муниципального фонда, оформив её на несовершеннолетнюю дочь. Сумма ущерба городскому бюджету составила 830 тыс. руб.

Летом 2017 г. на фоне попустительства главы комитета три члена дачного кооператива оформлены в собственность 149 принадлежащих городу участков общей площадью 12,7 га с разрешенным видом использования "дачное хозяйство". Сумма ущерба – 17,5 млн руб.

Суд наказал преступницу двумя годами колонии общего режима и штрафом в 50 тыс. руб.

Напомним, ранее суд наказал бывшего главу Чайковского Алексея Третьякова за незаконную выдачу подчинённой квартиры. В конце 2016 – сентябре 2017 гг. Третьяков незаконно дал служебную квартиру подчиненной. Вскоре жилье стало собственностью ее родственника. Бывший мэр получил за это три года колонии общего режима. Позже приговор остался без изменений.