Ушел на заслуженный отдых. В Кургане в больнице скорой медицинской помощи сменился главврач

В больнице скорой медицинской помощи в Кургане сменилось руководство - вместо Сергея Фролова, который ушел на пенсию по собственному желанию, пришел молодой руководитель Роман Девятых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения, Девятых приступил к исполнению обязанностей 5 марта.

Ранее он руководил региональным травматологическим центром в курганской больнице №2.

Вопреки слухам о том, что Фролов был уволен после посещения БСМП главой российского правительства Михаилом Мишустиным в феврале этого года, когда московский гость остался недоволен состоянием учреждения, главврач уволился по собственному желанию, сейчас он будет обычным пенсионером.

Напомним, на ремонт БСМП и закупку нового оборудования Москва выделит 200 млн руб.