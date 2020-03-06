16 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2016) | Фото:

На Украине уволен генпрокурор. Порошенко объявил о пророссийском реванше

Верховная рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. Это событие, возможно, стало более важным, чем увольнение премьер-министра, ведь Рябошапку открыто поддерживал Запад.
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При голосовании "Слуга народа" дала лишь 179 голосов (44 были против, воздержались или не голосовали), хотя накануне президент Владимир Зеленский прямо дал понять, что поддерживает увольнение генпрокурора. Решение было принято лишь за счет "Оппозиционной платформы", внефракционных депутатов и небольших групп. Что само по себе продемонстрировало противоречия в правящей партии.

Интересно, что Зеленский не побоялся пойти против позиции Запада. В парламенте накануне голосования он сказал, что в зале сидят послы "Большой семерки", которые будут говорить, что "нельзя трогать генпрокурора", но он настаивает, что раз нет результата (обещанных громких посадок), то он должен уйти.

"Страна" полагает, что Зеленский ведет борьбу против фигур во власти, напрямую управляемых из-за рубежа. Например, Рябошапка общался с западными послами через голову президента, показывая, кого он считает настоящими хозяевами. По одной из версий, Рябошапку поддерживала Демократическая партия США (он не торопился раскручивать "дело Байдена"), а вот республиканцы были не против. Также показательно, что Зеленский назвал украинцев в наблюдательных советах компаний "национальным меньшинством".

Интересно, что если Зеленский продолжит курс на уменьшение влияния западных агентов, то это вынудит пойти его на изменение политического курса, потому что у него уже не будет реального большинства в Раде.

Напомним, в конце февраля Госбюро расследований (ГБР) будто бы было готово сообщить о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко, но именно генпрокурор дал команду его не трогать. Неслучайно Порошенко, пришедший сегодня на новый допрос в ГБР, назвал увольнение Рябошапки "пророссийским реваншем".

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На Украине уволен генпрокурор. Порошенко объявил о пророссийском реванше

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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