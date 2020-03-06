Мэрия Перми заключила договор о безвозмездной передаче троллейбусов Березникам

Администрация Перми заключила с властями Березников договор безвозмездного пользования, по которому передаст Березникам снятые с маршрутов троллейбусы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Троллейбусы планировалось передать еще до конца 2019 г. Однако это не было сделано. Сейчас березниковцы решают, каким образом перевезти транспорт.

"Транспортировка не потребует затрат бюджета города Перми. Более того, позволит снизить финансовую нагрузку на МУП "Горэлектротранс" на содержание и обслуживание транспортных средств", - пояснили в пресс-службе пермской мэрии.

Отметим, что ранее власти города Березники объявляли электронный аукцион на транспортировку троллейбусов. Победителем стала компания "Феникс".