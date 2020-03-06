Перед праздником 8 марта Свердловскую область накроют мокрый снег и сильный ветер

В преддверии Международного женского дня 8 марта в Свердловской области резко ухудшится погода. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра, 7 марта, в области ожидается мокрый снег. Также прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду.

В МЧС просят жителей Среднего Урала соблюдать меры безопасности. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101, или единому номеру вызова экстренных служб - 112.

Напомним, также в Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно будет действовать все праздничные выходные.