"ЮТэйр" сокращает число рейсов Москва – Милан - Москва из-за коронавируса

Авиакомпания "ЮТэйр" из-за коронавируса сокращает количество рейсов по маршруту Москва – Милан, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии с 6 по 17 марта включительно авиакомпания оставляет в расписании два рейса в неделю. Полёты будут осуществляться по средам и воскресеньям.

"ЮТэйр" предлагает пассажирам отмененных рейсов вылететь в другие даты или вернуть деньги за билет. Авиакомпания бесплатно осуществит обмен или возврат билетов даже по невозвратным тарифам