"ЮТэйр" сокращает число рейсов Москва – Милан - Москва из-за коронавируса

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" сокращает число рейсов Москва – Милан - Москва из-за коронавируса

Авиакомпания "ЮТэйр" из-за коронавируса сокращает количество рейсов по маршруту Москва – Милан, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии с 6 по 17 марта включительно авиакомпания оставляет в расписании два рейса в неделю. Полёты будут осуществляться по средам и воскресеньям.

"ЮТэйр" предлагает пассажирам отмененных рейсов вылететь в другие даты или вернуть деньги за билет. Авиакомпания бесплатно осуществит обмен или возврат билетов даже по невозвратным тарифам

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"ЮТэйр" сокращает число рейсов Москва – Милан - Москва из-за коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЮТэйр, Москва, Милан, рейс, коронавирус, отмена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.03.2020 14:50 Мск "ЮТэйр" прекращает полёты в Милан из-за коронавируса

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.02.2020 10:43 Мск Сидите дома: в Роспотребнадзоре призвали отказаться от поездок за границу из-за коронавируса
Ранее 28.02.2020 12:40 Мск Из-за коронавируса пассажиры "ЮТэйр" могут без штрафов вернуть билеты Москва – Милан – Москва

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети