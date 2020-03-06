16 Сентября 2020
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Политика В России Москва
сенатор Андрей Клишас (2017) | Фото:https://ru.wikipedia.org

"А почему надо запрещать?": в Госдуме не поняли, почему депутатам и чиновникам нельзя иметь иностранную недвижимость

Сопредседатели рабочей группы по поправкам в Конституцию прокомментировали отклонение запрета на владение иностранной недвижимостью для чиновников и депутатов. Ранее газета "Ведомости" написала, что власти решили не вносить такую поправку, поскольку слишком много государственных мужей имеет такую собственность, им придется отказываться от нее или лишаться своих постов.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников попытался ответить по сути: "А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос", - заявил Крашенинников РИА Новости. Парламентарий отметил, что у многих коллег есть недвижимость в странах СНГ, которая досталась им по наследству, при этом она отражена в обязательных для чиновников декларациях.

В чем принципиальное отличие во владении иностранными счетами с валютой и иностранной недвижимостью он не сказал. Поправки, напомним, вводят запрет на владение счетами в иностранных банках.

Сенатор Клишас привел еще более странный аргумент, мол, в Конституцию не вносится никаких новелл – просто из уже существующего закона норма переносится в Основной закон. Почему нельзя внести новеллу Клишас не ответил. "Запрета на недвижимость нет сейчас и в Конституции не будет ни для кого, таких поправок в рабочей группе не было и это не обсуждалось. В поправках президента ограничений на владение недвижимостью тоже не было. На уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются", - рассказал Клишас в интервью telegram-каналу "Подъем".

При этом сенатор явно лукавит: идея о запрете на недвижимость поднималась на обсуждениях региональных Общественных палат и даже ОП РФ, а их предложения направлялись как раз в рабочую группу. Да и в парламенте поправка вносилась – депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко ("Единая Россия"), но была отклонена.

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"А почему надо запрещать?": в Госдуме не поняли, почему депутатам и чиновникам нельзя иметь иностранную недвижимость

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Теги: поправки в конституцию, иностранная недвижимость, запрет, депутаты, чиновники



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