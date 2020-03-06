"А почему надо запрещать?": в Госдуме не поняли, почему депутатам и чиновникам нельзя иметь иностранную недвижимость

Сопредседатели рабочей группы по поправкам в Конституцию прокомментировали отклонение запрета на владение иностранной недвижимостью для чиновников и депутатов. Ранее газета "Ведомости" написала, что власти решили не вносить такую поправку, поскольку слишком много государственных мужей имеет такую собственность, им придется отказываться от нее или лишаться своих постов.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников попытался ответить по сути: "А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос", - заявил Крашенинников РИА Новости. Парламентарий отметил, что у многих коллег есть недвижимость в странах СНГ, которая досталась им по наследству, при этом она отражена в обязательных для чиновников декларациях.

В чем принципиальное отличие во владении иностранными счетами с валютой и иностранной недвижимостью он не сказал. Поправки, напомним, вводят запрет на владение счетами в иностранных банках.

Сенатор Клишас привел еще более странный аргумент, мол, в Конституцию не вносится никаких новелл – просто из уже существующего закона норма переносится в Основной закон. Почему нельзя внести новеллу Клишас не ответил. "Запрета на недвижимость нет сейчас и в Конституции не будет ни для кого, таких поправок в рабочей группе не было и это не обсуждалось. В поправках президента ограничений на владение недвижимостью тоже не было. На уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются", - рассказал Клишас в интервью telegram-каналу "Подъем".

При этом сенатор явно лукавит: идея о запрете на недвижимость поднималась на обсуждениях региональных Общественных палат и даже ОП РФ, а их предложения направлялись как раз в рабочую группу. Да и в парламенте поправка вносилась – депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко ("Единая Россия"), но была отклонена.