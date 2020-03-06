В Прикамье УКС увеличило сумму требований к подрядчику зоопарка на 22 миллиона рублей

Управление капитального строительства Пермского края уточнило сумму требований к подрядчику строительства зоопарка "РЖДстрой". Сумма требований выросла на 22 млн руб.

По информации "Business Сlass", она сложилась из процентов, начисленных на ранее перечисленную генподрядчику оплату работу в размере 587 млн руб.

Как сообщало ранее Накануне.RU, изначально требование было заявлено, как взыскание убытков, сейчас истец изменил основание этой части иска на "неосновательное обогащение". Сумма в 587 млн руб. была оплачена на строительство зданий, которые были демонтированы из-за дефектов и не восстановлены.

Также в рамках одного дела рассматривается требование о взыскании неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. Общая сумма претензий УКС к "РЖДстрой" сопоставима со стоимостью первой очереди объекта (1,8 млрд руб.).

Подрядчик свою вину отрицает и заявляет, что срыв сроков произошел из-за недостатков проектной документации и ее постоянной корректировки. Также компания не согласна с суммой исковых требований. Следующее слушание по делу назначено на 24 апреля.