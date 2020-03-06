90-летняя труженица тыла из Прикамья через суд добилась "президентской" выплаты к юбилею Победы

В Краснокамске 90-летняя труженица тыла через суд добилась назначения ей "президентской" выплаты к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в городском суде.

В 1941 г. весь класс, в котором училась истица, на девять месяцев вывезли в колхоз, где ученики трудились до окончания полевых работ. Трудовые отношения с детьми никто не оформлял, установить данный факт во внесудебном порядке было непросто.

В суде труженице тыла удалось доказать, что она работала в колхозе. Теперь она получит "президентскую" выплату, приуроченную к юбилею Великой Победы.