Детей в Конституции РФ могут объявить государственными. Просемейные организации выразили протест

Президент РФ Владимир Путин предложил внести поправку в Конституцию РФ о том, что дети являются важнейшим достоянием России. Она вызвала резкую критику просемейных организаций.

Основная претензия к поправке - это то, что слово "достояние" имеет значение имущества, собственности, то есть дети могут стать государственным имуществом или собственностью со всеми вытекающими последствиями. И это еще больше откроет дорогу для ювенальных технологий разрушения семьи, когда любого ребенка можно будет отобрать у семьи.

Ранее член рабочей группы по сбору предложений поправок в Конституцию, руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская сообщила, что в Основном законе может появиться такая фраза: "Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей". Она выразила категорическое несогласие с такой формулировкой.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков также раскритиковал поправку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все опасения напрасны и государство не планирует отбирать детей.



Однако против поправки уже выступили почти 200 просемейных организаций. Они написали открытое письмо президенту, в котором отмечают, что словари русского языка определяют достояние как то, что принадлежит, а значит, дети фактически становятся имуществом государства.

"В такой парадигме родители лишь оказывают услуги государству при воспитании детей. Указанная поправка имеет ярко выраженный антиродительский перекос и представляет собой базу для развития в России антисемейных технологий", - говорится в письме.

"Защищать детей государство должно, прежде всего защищая их родную семью", - уверены просемейные организации.

Они также отмечают, что в предварительно одобренный перечень поправок вошли и другие опасные для семьи положения. Например, что государство поддерживает "приоритет семейного воспитания детей" без уточнения, что в родной семье. А в сочетании со ссылками на "интересы ребенка" это может использоваться для злоупотреблений и даже изъятия детей.

"Конституция должна устанавливать не безликий "приоритет семейного воспитания", а приоритет воспитания детей в родной семье", - подчеркивается в письме.

Также указывается, что выражение "государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей" можно толковать и так, что в функции родителей входит устройство ребенка под усыновление или опеку, а если родителей нет, то тогда уже этим занимается государство. То есть формулировка явно неудачная.

Российское отделение международной организации CitizenGO обратило внимание на следующие поправки: государство устанавливает правовые основы "системы воспитания", что может стать законодательным основанием для указаний родителям, как они должны воспитывать своих детей. Или что государство "создает условия для достойного воспитания детей в семье", "достойность" которого будут определять чиновники и разные "специалисты".

Одна из активисток организации Александра Машкова считает, что, по ее мнению, Путин решил поддержать тему защиты семьи на самом высоком уровне, но не учел того, что исполнителями окажутся "оксаны пушкины" (напомним, депутат Госдумы Оксана Пушкина активно продвигает законопроект о "профилактике семейно-бытового насилия").

Госдума может рассмотреть поправки во втором чтении уже 10 марта.