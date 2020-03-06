16 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
Проект благоустройства сквера &quot;Первых строителей МЖК&quot; на ЖБИ (2019) | Фото: официальная документация проекта

Тысячи свердловчан создадут "Сады памяти" в память о погибших воинах

Тысячи жителей городов и поселков Свердловской области засадят 30 га. территории Урала "Садами памяти". Решение благоустроить 55 областных площадок в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выдвинули "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Инициативу поддержали федеральное агентство лесного хозяйства и министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Высадка деревьев в память о павших на фронтах земляках на Урале начнется 16 мая, вслед за Крымом и Севастополем, которые начнут проведение всероссийской акции уже 18 марта.

Как сообщили Накануне.RU пресс-служба правительства Свердловской области, старт акции намечен на третью субботу мая в "День посадки леса", а завершиться должна в самом разгаре июня. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов призвал всех желающих вне зависимости от возраста и статуса присоединиться к "Садам победы" и почтить память погибших воинов, дав старт новой жизни - посадкой молодого дерева.

Всего будет задействовано 55 площадок лесничества, городов, деревень и поселков Урала. Самыми большими будут 7 га. в Нижне-Тагильском лесничестве, 5 га. в Мало-Истокском лесном парке Екатеринбурга и 2 га. в Билимбаевском лесничестве. На лесной территории жители Свердловской области смогут посадить хвойные деревья, а новые скверы и аллеи "Садов памяти" в местах поселения образуются благодаря липам, сирени, рябинам, кедрам и лиственницам.

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Тысячи свердловчан создадут "Сады памяти" в память о погибших воинах

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Теги: "Сады памяти", 75 лет Победы, акция



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