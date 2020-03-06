В Минприроды РФ официально подтвердили, что заповедник "Денежкин камень" сохранит свой статус

В Министерстве природы РФ официально подтвердили, что заповедник "Денежкин камень", находящийся на территории Свердловской области, сохранит свой статус.

Напомним, 17 января этого года в ходе пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что "Денежкин камень" может получить статус национального парка. Позже состоялась встреча местных активистов с главой региона, по итогам которой было решено, что "Денежкин камень" останется заповедником, а туристические маршруты будут проходить вне его территории.

Председатель совета свердловского регионального отделения партии "Родина" Валерий Хвостов направил соответствующий запрос в Минприроды России и получил ответ (есть в распоряжении Накануне.RU). В нем говорится, что изменение статуса особо охраняемых природных территорий в целях ослабления их правового режима законодательством не предусмотрено и "противоречит интересам экологической безопасности государства".

"Минприроды России уведомляет об отсутствии планов по преобразованию государственного природного заповедника "Денежкин камень" в национальный парк", - говорится в официальном ответе ведомства.

Напомним, в изменении статуса заповедника усматривали "лобби УГМК".