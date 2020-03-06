В Ханты-Мансийске журналистка "Югории" во время спора убила оппонента

В Ханты-Мансийске журналистку телерадиокомпании "Югория" подозревают в убийстве человека, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, утром 5 марта в одной из квартир жилого дома по улице Мира в Ханты-Мансийске 33-летняя хозяйка жилища несколько раз ударила пострадавшего ножом в область груди, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР. Раны оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, решается вопрос об аресте.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Накануне.RU, что речь идёт об одной из журналисток "Югории".