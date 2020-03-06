В Подмосковье двух бизнесменов подозревают в хищении 3 миллиардов бюджетных рублей из программы развития ОПК

В Подмосковье топ-менеджерам компании ООО СК "Строй Групп" Павлу Бабаеву и Константину Лободе предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гендиректора фирмы и его советника подозревают в хищении 3 млрд руб. из бюджета.

Уголовное дело в отношении бизнесменов было возбуждено по материалам ФСБ России, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. эти бизнесмены, а также еще не установленные лица смогли вывести на счета аффилированных юридических лиц через фиктивные контракты порядка 3 млрд руб. Было заключено 11 договоров по госпрограмме "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ". "При этом договорные обязательства руководством ООО СК "Строй Групп" не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны", - говорится в сообщении СКР.

"Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, а также руководители фирм-однодневок через которые проводились операции по выводу денежных средств из Российской Федерации за рубеж", - добавили в СКР.

Подозреваемые заключены под стражу.