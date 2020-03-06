16 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Криволапова 28А, снег, лед, крыша (2020) | Фото: Накануне.RU

Лед с козырька балкона многоквартирного дома в Кургане чуть не убил женщину

В Кургане упавший кусок льда на козырьке балкона дома №28А по улице Криволапова чуть не упал на голову женщине.

"Я выходила из магазина и в пяти сантиметрах от моей головы пролетел кусок льда. Размером он был с четверть кирпича, но я уверена, что травму я бы получила серьезную", - рассказала женщина Накануне.RU.

Огромная глыба льда действительно свешивается с козырька балкона на последнем этаже дома. Периодически откалываясь мелкими частями, он падает прямо на крыльцо магазина "Юргамышские колбасы". Продавцы как могли позаботились о покупателях и развесили на входной двери и перилах предупреждение с просьбой быть осторожными.

Очистка крыш от снега и сосулек - это обязанность управляющих компаний. Жилищный кодекс РФ обязывает тех, кто управляет многоквартирным домом, создавать благоприятные и безопасные условия в отношении общедомового имущества. Однако балконы не относятся к общедомовому имуществу, о чем говорит статья 290 Гражданского кодекса, поэтому обязанность по очистке балконов от сосулек лежит на жильцах.

Криволапова 28А, снег, лед, крыша(2020)|Фото: Накануне.RU

Вся проблема дома №28А в том, что там нет управляющей компании - всем заведует ТСЖ "Шевелевка-97". По указанному в открытых данных номеру телефона с руководством ТСЖ Накануне.RU связаться не удалось.

сход снега с крыши, предупреждение(2020)|Фото: Накануне.RU

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Лед с козырька балкона многоквартирного дома в Кургане чуть не убил женщину

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Теги: Криволапова, Курган, снег, лед, козырек, балкон



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