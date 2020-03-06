Олег Кувшинников: Устюжна - старинный город, жемчужина под открытым небом - начала преображаться

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников накануне в рамках рабочего визита в Устюжне обсуждал реконструкцию Торговой площади с общественниками, передает корреспондент Накануне.RU.

«Устюжна - старинный город, жемчужина под открытым небом - начала преображаться, и это здорово! Центральная площадь после реконструкции воспроизведёт исторический облик города, который во времена XV-XVI веков был крупнейшим торговым центром царской России», — сказал Олег Кувшинников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Вологодской области, проект «Реновация Торговой площади» был представлен в Минстрой России в прошлом году. Проект стал участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Провинциальный Эрмитаж». Устюжна вышла в число 80-ти победителей из 330 заявленных претендентов, соответственно, получив возможность включить федеральные средства в ремонт здания музея и благоустройство прилегающей территории. Сумма федерального гранта составила 40 млн. рублей. Всего, по расчётам специалистов необходимо около 54 млн рублей. Устюжане обратились с просьбой к главе региона о поддержке проекта. Губернатор вынес этот вопрос на народное голосование на градостроительном совете и горожане решение поддержали единогласно.

Местные власти уже начали работы по благоустройству. «Мы уже приступили к вырубке кустарника. Создадим площадку, затем поставим памятник «Ревизору», про которого писал Николай Васильевич Гоголь. Это наша история, и мы хотим её увековечить, — рассказал глава Устюженского района Игорь Петров. - Также поставим фонтан, - для Устюжны это новинка; музей под открытым небом, где разместим витражи с коллекциями из нашего музея, и, конечно, организуем зону отдыха. Всё это сделаем уже в этом году».

Кроме того, уже в 2020 году начнется ремонт 29 км участка федеральной трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога». Планируется восстановление 50 км покрытия проезжей части. Еще два участка дорог Устюженского района планируют передать в федеральную собственность.

«Важные события для Устюженского района и для Вологодской области – передача в федеральную собственность сразу двух дорог: подъезда к городу Устюжна от федеральной автодороги «Вологда-Новая Ладога» и дороги от Устюжны в Новгородскую область «Устюжна-Валдай». Содержать и ремонтировать эти дороги теперь будут за счёт федерального бюджета. Начало масштабных ремонтов ожидаем в 2021 году», — сказал заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Сергей Ярушкин.

Обновление дорожной сети послужит повышению туристкой привлекательности Устюжны.

Еще один актуальный вопрос для района – ремонт и благоустройство памятника землякам-устюжанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов обсуждался в ходе визита губернатора. Мемориал не ремонтировали 40 лет, разрушены ступени, частично повреждён постамент, устарел бордюр. В год 75-летия Великой Победы решено отреставрировать монумент. Принято решение провести ремонт памятника в два этапа за счёт средств «Народного бюджета» и областного сертификата.

«Эта композиция будет центром проведения районных праздников, в том числе празднования 75-летия Великой Победы. Впереди 9 Мая, шествие «Бессмертного полка», День Российского флага и другие важные события. Необходимо успеть восстановить памятник и сделать подсветку до начала этих мероприятий», — отметил губернатор Олег Кувшинников.