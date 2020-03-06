В Тюмени два человека оказались в больнице с подозрением на гаффскую болезнь

В Тюмени госпитализированы два человека с подозрением на гаффскую болезнь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Машина Центра медицины катастроф доставляет в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов с симптомами, похожими на симптомы гаффской болезни. Им будет проведена необходимая диагностика и оказано соответствующее лечение. Сейчас по алгоритму предпринимаются все необходимые меры для уточнения всех обстоятельств и возможного наличия других лиц, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в Заболотье", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного депздрава Александра Малыгина.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц.