Житель Екатеринбурга напал на полицейского во время эвакуации автомобиля

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, напавшему на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось ночью 15 сентября прошлого года на 352-м километре трассы "Пермь - Екатеринбург": инспекторы заметили автомобиль, ехавший с превышением скорости. По требованию сотрудников ГИБДД машина не остановилась, тогда было организовано ее преследование.

Вскоре беглеца удалось настичь: оказалось, что человек, находившийся за рулем, не имел водительских прав, а собственник машины сидел в салоне и был пьян. Инспекторы вызвали эвакуатор. Однако когда тот прибыл и начал погрузку авто, владелец начал всячески этому мешать.

Как отметили в СКР, свою агрессию он решил выместить на одном из полицейских и напал на него. Сразу после этого к буйному гражданину были применены наручники.

Суд вынес свой приговор. Агрессивному мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.