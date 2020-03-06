16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга напал на полицейского во время эвакуации автомобиля

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, напавшему на полицейского.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось ночью 15 сентября прошлого года на 352-м километре трассы "Пермь - Екатеринбург": инспекторы заметили автомобиль, ехавший с превышением скорости. По требованию сотрудников ГИБДД машина не остановилась, тогда было организовано ее преследование.

Вскоре беглеца удалось настичь: оказалось, что человек, находившийся за рулем, не имел водительских прав, а собственник машины сидел в салоне и был пьян. Инспекторы вызвали эвакуатор. Однако когда тот прибыл и начал погрузку авто, владелец начал всячески этому мешать.

Как отметили в СКР, свою агрессию он решил выместить на одном из полицейских и напал на него. Сразу после этого к буйному гражданину были применены наручники.

Суд вынес свой приговор. Агрессивному мужчине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

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Житель Екатеринбурга напал на полицейского во время эвакуации автомобиля

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Теги: эвакуация, нападение, полицейский, суд, Екатеринбург



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