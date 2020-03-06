"Лежит и только плачет", - пострадавший в ДТП с Косиловым рассказал о состоянии второй жертвы аварии

Пострадавший в ДТП с участием бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова Никита Лавров после первого судебного заседания рассказал о состоянии студентки из Екатеринбурга Анастасии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Состояние тяжёлое. Общение поддерживаем, навещаем, помогаем по возможности. Она лежит и только по внешнему состоянию можно понимать ее эмоции, она не говорит. Только плачет", - отметил он.

Сейчас Никита не работает, потому что до сих пор восстанавливается. Момент аварии он не помнит, пришел в себя уже в больнице.

"Это не описать, когда ты просыпаешься ни с того, ни с сего в больнице, у тебя нитки торчат из живота. Я ничего не понимал. У меня проблемы с рукой, зашита нога и голова", - рассказал он.

Никита заявил, что у него нет намерения очень сильно наказать Косилова - "как суд решит".

А вот отец потерпевшего Анатолий Лавров считает, что руководитель "Рависа" должен быть наказан по всей строгости закона.

"Я хочу, чтобы этот человек был наказан по всей строгости закона, потому что мы очень много мучений пережили. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала", - подчеркнул он.

По словам Анатолия Лаврова, Косилов им не помогал, один раз позвонил его жене, но она не захотела с ним говорить.

Андрей Косилов оказывал помощь студентке Анастасии, но сейчас прекратил. Он предлагал заключить мировое соглашение, но родственники отказались.

"В тот период, когда ещё не было суда, не было утверждено обвинительное заключение, я принял для себя решение пойти на любые условия семьи, чтобы помочь девочке в этот период, когда больше всего она нуждалась в помощи. Я ей помог и сумма помощи, которую я ей оказал, гораздо выше многочисленных судебных решений по аналогичным вопросам. Если я что-то сделал неправильно, пусть это останется на моей совести. Но я искренне хотел и я помог, не слушал никакие советы ни помощников, ни адвокатов, ни друзей", - рассказал он журналистам.

В ходе судебного заседания Андрей Косилов вину не признал.

"Изначально в фабулу закладывалось следствием, что я выехал на встречку, нарушая знак, где произвел столкновение. Это же было записано в постановлении о возбуждении уголовного дела, но расследование показало, что это неправда, но тем не менее все эти моменты до сих пор существуют. Я не выезжал на встречку, я совершал маневр. Мы попытались это доказать, следователь часть наших аргументов принял, часть нет. Мы не нарушали действия знака, исходя из таблички километража. Там два знака было, ограничение скорости и обгон запрещен, и под ним висел километраж. Сейчас эту табличку заменили, увеличили расстояние, а в тот момент километраж, который был, он есть в материалах дела, он позволял уже в этом месте совершать маневр. Это следователь не указал", - подчеркнул он.

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Косилову грозит до двух лет лишения свободы.