16 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В Москве отец больного ребенка напал на врачей "скорой помощи" из-за спецкостюмов

В Москве мужчина поколотил врачей "скорой помощи", приехавших на вызов к его ребенку, заболевшему пневмонией. Врач и фельдшер приехали на адрес в специальных костюмах, передает telegram-канал "112". Это и вывело из себя отца больного ребенка.

Мужчина сломал 26-летнему  фельдшеру нос, кроме того, у него зафиксировали сотрясение головного мозга, ушибленные раны губы. Врач госпитализирован, а в отношении мужчины полицейские проводят проверку.

Ранее в столице был введен так называемый "режим повышенной готовности". Глава города Сергей Собянин пояснил это так: "В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции".

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В Москве отец больного ребенка напал на врачей "скорой помощи" из-за спецкостюмов

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Теги: скорая помощь, режим повышенной готовности, москва, нападение, врачи



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