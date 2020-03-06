Комарова на заседании правительства представила нового ГФИ по Югре

Губернатор Наталья Комарова на заседании правительства представила коллегам нового главного федерального инспектора Александра Постникова, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, он родился в 1970 г. в Москве. В 2001 г. окончил академию Федеральной службы безопасности. В 2014 г. окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 1995-2014 гг. служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Позже занимал руководящие должности различных предприятий города Москвы. 27 февраля назначен главным федеральным инспектором по Югре. Стоит отметить, что за относительно простой биографией нового югорского ГФИ кроется человек интересной судьбы. Как стало известно Накануне.RU, награждённый медалью "За отвагу" и медалью Суворова Постников не просто почти всю жизнь был на военной службе. По нашей информации, в тот период он прошёл фактически все "горячие точки", так или иначе связанные с геополитическими интересами России. Он бывал а Афганистане, Йемене, Ираке, Алжире, Сирии.

На заседании правительства, где присутствовали заместители губернатора, спикер думы Югры Борис Хохряков и другие политики, Постников официально представлен коллегам.