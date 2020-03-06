В Тюмени ограничили въезд на территорию областной клинической больницы

В Тюмени с сегодняшнего дня ограничили въезд на территорию областной клинической больницы. Это сделано для того, чтобы гражданский транспорт не был помехой для оперативной доставки пациентов, сообщили Накануне.RU.

Ко взрослому приемному отделению на ул. Мельникайте для спецтранспорта организован заезд со стороны ул. Мельникайте, к детскому - со стороны ул. 50 лет Октября. Въезд на территорию оборудован автоматическими шлагбаумами. Спецтранспорт на территорию будет пропускаться беспрепятственно, благодаря электронным считывателям автомобильных номеров.

Для жителей Тюмени, которые едут в больницу на личном транспорте, установлены переговорные устройства. По ним водитель может связаться с диспетчером контрольно-пропускной службы и сообщить причину въезда на территорию. Диспетчерская работает круглосуточно.

"Администрация областной клинической больницы №2 просит посетителей с пониманием отнестись к принятым мерам безопасности. Цель новой меры - обеспечение безопасной среды для пациентов и их сопровождающих. Во избежание недопонимания в больнице также сообщают: со стороны улицы Харьковская организован въезд на территорию для сотрудников учреждения — чтобы никого не смущал автоматический пропуск на территорию и выезд с неё частного автотранспорта", - говорится в сообщении.