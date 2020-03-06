Артемий Лебедев раскритиковал формулировку "государствообразующий народ" в поправке в Конституцию

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал поправку в Конституцию о "языке государствообразующего народа". По его мнению, в России бояться использовать слово "русский".

"Прилагательное "русский" является почти что стыдным. Начиная с *удацкого решения Ельцина использовать слово "россиянин" вместо слова "русский", мы до сих пор катимся в сторону эвфемистического ********** (непотребства). Теперь в конституции предлагается обозначить роль русского языка в качестве "языка государствообразующего народа". Полный ****** (кошмар)! Это ж как надо хитро******* извернуться, чтобы не произнести вслух слово "русский"? Кто создал Россию? Ну, знаете, ее создал государствообразующий народ. Он очень любит белорусские молочные продукты, но боится называть себя вслух", - написал Лебедев в своем telegram-канале.

При этом Лебедев похвалил Белоруссию за создание положительного образа национальной принадлежности: "Не перестаю восхищаться белорусской нейтральностью и успешностью. Прилагательное "белорусский" в России является максимально няшным. Везде - белорусский трикотаж, белорусская косметика, белорусская обувь, белорусская мебель. (Еще бывают, конечно, белорусские креветки и манго, но это не мешает генеральной линии имиджа)".