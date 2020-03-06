"Югра-Экология" спишет пени по долгам юрлиц

Региональный оператор обращения с ТКО "Югра-Экология" спишет юрлицам пени, которые "набежали" по их долгам за оказанные услуги, сообщили Накануне.RU в компании.

Предприниматели, подавшие заявку на заключение договора до конца мая, могут рассчитывать не только на списание пени, но и на рассрочку платежей до трёх месяцев.

"В конце 2019 г. "Югра-Экология" проводила подобные мероприятия для юридических лиц, – сказал глава компании Максим Медведев. – Все предприниматели, подавшие заявку до конца года, получили списание пени и рассрочку платежей. В декабре поступило около 800 заявок на заключение договора. Мы решили продолжить эту положительную практику и весной дать возможность должникам сэкономить на пени и оперативно заключить договор".

Ежемесячно увеличивается количество заключённых договоров: по северной зоне охвачено 58 % юридических лиц, в южной зоне 70 % предпринимателей подписали договор с региональным оператором.

Напомним, из-за отсутствия оплаты оказанных услуг регоператор вправе обратиться в суд. "Югра-Экология" уже направила более 700 претензий на сумму в 119 млн руб.