"Жене сказал, что пошел в банк": в Екатеринбурге бесследно пропал пожилой мужчина

В Екатеринбурге пропал пожилой мужчина. Родственникам он сказал, что пошел в банк.

Как сообщила сегодня в своем Facebook жительница Екатеринбурга Мария Шипицына, вчера, 5 марта, ушел из дома и до сих пор не вернулся ее родственник Владимир Шипицын 1938 года рождения. По ее словам, мужчина ушел с улицы Советской, 18.

"Скорее всего, потерял ориентацию в городе, уехал не туда (жене сказал в банк на Щорса), но мог перепутать транспорт и оказаться в любой части города", - пишет Мария.

Владимир был одет в черные брюки, черную куртку, меховую зимнюю шапку и черные ботинки. Мужчина ходит медленно, сутулясь, прихрамывая и шаркая.

"Присмотритесь, пожалуйста, к людям на улице", - просит Мария Шипицына. На своей странице в соцсети она оставила контакты, по которым можно сообщить о местонахождении ее родственника.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, заявление о пропаже Владимира Шипицына поступило сегодня утром в ОП №3. На розыск мужчины ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. По имеющейся информации, пенсионер страдает потерей памяти.

"Если вы располагаете сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в отдел полиции №3 УМВД по Екатеринбургу по телефону (343) 356-42-03, либо по телефону 02", - добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года на Среднем Урале пропал пенсионер, которого не нашли до сих пор. У пропавшего есть особые приметы в виде многочисленных татуировок.