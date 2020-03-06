В Перми признали соответствующей требованиям заявку московской компании на строительство галереи

Заявку московской компании "РСК-Ренессанс" на строительство пермской художественной галереи признали соответствующей всем требованиям. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость контракта составляет 4,1 млрд руб. За эти деньги исполнитель будет обязан разработать проектно-сметную документацию и возвести объект на территории завода им. Шпагина. В новом пятиэтажном здании должны появиться 15 экспозиционных разделов, образовательный центр, библиотеку, научный архив, многофункциональные залы, а также кафе и магазин.

Завершить строительство организация должна в 2023 г.

Компания "РСК-Ренессанс" получила госконтракты в 2018 и 2019 годах на общую сумму свыше 1 млрд руб. Большинство из них — по реконструкции здания Новосибирского театра оперы и балета (786 млн руб.), а также по ремонту зданий Михайловского театра в Санкт-Петербурге.