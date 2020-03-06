Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса на неопределенный срок

Власти Красноярского края перенесли на неопределенный срок Красноярский экономический форум. Причина – риск распространения коронавируса COVID-19. Форум должен был пройти в конце марта.

Ранее по этой же причине был отменен крупнейший российский экономический форум – Петербургский, а также несколько форумов поменьше – Ялтинский и Сочинский инвестиционный.

Между тем, пока власти Свердловской области не заявляют о переносе форума "Иннопром", который должен состояться летом этого года. Страной-партнером его заявлена в этом году Италия – страна, в которой наблюдается наиболее масштабная вспышка коронавируса.