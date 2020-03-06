Запрет на иностранную недвижимость не попадет в Конституцию из-за ее обилия у депутатов и чиновников

В нынешний пакет поправок в Конституцию не попал запрет на владение иностранной недвижимостью, поскольку тогда десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

Поправки, касающиеся национализации элит, – это поправки самого президента, "это его тема", для него важно, чтобы у чиновников не было иностранных счетов и гражданства, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей, поясняет собеседник в администрации: "Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе".

Закрепить в Конституции запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности, Владимир Путин предложил в послании парламенту 15 января. "Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", – подчеркнул он. В итоге такой запрет коснется президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов, губернаторов, омбудсмена, судей и прокуроров. Поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко ("Единая Россия"), но были отклонены.