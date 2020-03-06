Новый премьер Украины намекнул на возможность подачи воды в Крым, но быстро отрекся от своих слов

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    обложка для паспорта и авто документов ссылки

Политика В России В бывшем СССР Крым Украина
крымский мост, море, крым,корабль (2018) | Фото:Накануне.RU

Новый премьер Украины намекнул на возможность подачи воды в Крым, но быстро отрекся от своих слов

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление, означающее, что он скорее поддерживает подачу воды в Крым. Однако очень быстро отрекся от своих слов.

На канале "1+1" он отметил, что подача воды - это не вопрос торговли.

"Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.

Его резко раскритиковали политики, политологи, журналисты.

И, как и ранее в подобных случаях, после поднявшегося шума Шмыгаль написал в Facebook, что Украина не может подавать воду в Крым, так как считает его "оккупированным". По его словам, "украинцы, которые живут в Крыму", должны чувствовать заботу Украины о них, но так как "невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы", то воды не получат ни те, ни другие. Общий смысл его поста таков: мы очень хотели бы, но не можем на это пойти.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил, что еще три-четыре года назад сложно было представить, чтобы кто-то из официальных лиц Украины даже заикнулся о поставках воды. Но говорить о кардинальном прорыве еще не стоит.

Напомним, в феврале глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия предложил дать воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу, но после критики заявил, что это лишь его личная позиция.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый премьер Украины намекнул на возможность подачи воды в Крым, но быстро отрекся от своих слов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Крым, вода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети