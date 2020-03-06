Новый премьер Украины намекнул на возможность подачи воды в Крым, но быстро отрекся от своих слов

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление, означающее, что он скорее поддерживает подачу воды в Крым. Однако очень быстро отрекся от своих слов.

На канале "1+1" он отметил, что подача воды - это не вопрос торговли.

"Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.

Его резко раскритиковали политики, политологи, журналисты.

И, как и ранее в подобных случаях, после поднявшегося шума Шмыгаль написал в Facebook, что Украина не может подавать воду в Крым, так как считает его "оккупированным". По его словам, "украинцы, которые живут в Крыму", должны чувствовать заботу Украины о них, но так как "невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы", то воды не получат ни те, ни другие. Общий смысл его поста таков: мы очень хотели бы, но не можем на это пойти.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил, что еще три-четыре года назад сложно было представить, чтобы кто-то из официальных лиц Украины даже заикнулся о поставках воды. Но говорить о кардинальном прорыве еще не стоит.

Напомним, в феврале глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия предложил дать воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу, но после критики заявил, что это лишь его личная позиция.