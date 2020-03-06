16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В СКР выясняют причины пожара на Среднем Урале, где погиб 4-летний ребенок и пострадали его родители

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в частном доме. Стали известны некоторые подробности случившегося.

Напомним, трагедия произошла ночью 6 марта в частном деревянном доме по улице Спутников в Туринске. В ходе тушения было найдено тело 4-летнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в момент возникновения пожара в доме также находились родители данного ребенка. В настоящее время они госпитализированы в больницу с ожогами 2-3 степени.

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Известно, что жили они в доме втроем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Что касается очага возгорания и его причины, то они будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы.

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В СКР выясняют причины пожара на Среднем Урале, где погиб 4-летний ребенок и пострадали его родители

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Теги: пожар, причина, СКР



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Ранее 06.03.2020 09:19 Мск На Среднем Урале в огне погиб 4-летний ребенок

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