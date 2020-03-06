Дети из Минусинска мусорят в 78 раз больше, чем в Ачинске: странности мусорной реформы в Красноярском крае

Министерство экологии и природных ресурсов Красноярского края выпустило документ с результатами замеров, в которых сказано, что среднестатистический ребенок из Минусинска производит мусора в 78 раз больше такого же ребенка из Ачинска. В ситуации решил разобраться депутат Законодательного Собрания Красноярского края и член ЛДПР Алексей Кулеш. По его словам, "мусорная реформа", против которой и выступали члены партии, вероятно, изначально задумывалась как схема по отмыванию денег с населения в кошельки узкого круга приближенных к власти лиц.

Как сообщил Накануне.RU сам Алексей Кулеш, в случае с опубликованными данными минэкологии проблема не касается обычного населения, но сильно бьет по карману юридических лиц и некоммерческих организаций некоторых городов Красноярского края. Так, Железногорская школа осознанного родительства в феврале осуществила собственные замеры производимого организацией ТКО, по итогам которых вышла цифра в пять кг. за месяц. Однако, по результатам процедуры министерства, организация должна производить в месяц 1,8 т. мусора. В связи с этим и оплата вывоза ТКО в 2020 г. резко возросла - в 110 раз: от 101 руб./мес. до более чем 11 тыс. руб./мес.

Более того, по нормативам, утвержденным постановлением министерства экологии с 1 января 2020 г., дошкольник в Лесосибирске производит в месяц 680 г мусора, в то время как его сверстник в Канске 12,8 кг, что в 18 раз больше. Не отстает и среднестатистический Канский школьник - 9,5 кг, что в 59 раз больше, чем такой же школьник, только в Эвенкии - 160 г. На одного воспитанника детдома Минусинска, по замерам, вообще приходится в 78 раз больше мусора, чем на Ачинского детдомовца: 25,9 кг против 320 г мусора в месяц.



"Позиция министерства - "мы все сделали по закону, за результат не отвечаем, отвечаем только за процедуру" - откровенно слабая и ущербная, - комментирует ситуацию Алексей Кулеш. - Сегодня уже официально (как две недели назад неофициально) предложил министерству "прийти в себя" и пересмотреть откровенно лоббистские нормативы. Никогда еще провал "мусорной реформы" не был так нагляден и осязаем".

После обращений от предпринимателей и некоммерческих организаций, ссылающихся на очевидную несправедливость и "странность" получившихся результатов, депутат заксобрания Красноярского края совместно с коллегами решили требовать от министерства отмены постановления. Депутат лично обратился к министру экологии и природных ресурсов на заседании круглого стола под запись резолюции. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Алексей Кулеш считает, что до суда дело не дойдет, поскольку у Законодательного собрания Красноярского края достаточно рычагов, способных принудить министерство экологии и природных ресурсов к необходимым действиям.

Напоминим, что в феврале текущего года инициативная группа граждан "Тагил за перемены" подала в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления отходов. По данным тагильчан, РЭК установила норматив в 33,586 кг на человека в месяц, в то время как независимый замер показал, что на одного жителя приходится только 7,2 кг. Также общественники считают, что регулятор "раздул" и объемы накопления: установленный показатель – 0,169 м3 в месяц, реальный – 0,055 м3. Таким образом, справедливый тариф составляет 38,31, а не 117,73 руб. с человека.