Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Курс евро впервые с марта 2019 года превысил 75 рублей. В четверг, 5 марта, в 19:45 мск на максимуме евро стоил 75,04 руб. на Московской бирже.

Курс рубля снижается на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Стоимость барреля Brent начала расти после решения ОПЕК снизить добычуна 1,5 млн баррелей в день, однако до сих пор не определена позиция России в этом вопросе. Москва ранее выступала против дополнительных мер по снижению добычи.

Снижаются и фондовые индексы. Индекс Московской биржи падает на 0,4%, американский Dow Jones на 2,35%, отмечает РБК.