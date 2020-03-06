16 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Шадринске сотрудники "скорой" бросили обездвиженного ветерана у подъезда и уехали

В Шадринске работники "скорой помощи" бросили у дверей подъезда одного из домов ветерана труда, который сам не мог ходить.

Медики довезли мужчину из больницы до подъезда его дома. Сотрудники учреждения не стали поднимать его в квартиру, а оставили без помощи, отметив, что поднимать человека до квартиры - это платная услуга.

"В ходе проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий (бездействий) должностных лиц медицинского учреждения при организации перевозки больного. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

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В Шадринске сотрудники "скорой" бросили обездвиженного ветерана у подъезда и уехали

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Теги: Шадринск, ветеран труда, скорая, врачи



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