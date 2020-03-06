16 Сентября 2020
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Происшествия
деньги фальшивые купюры (2009) | Фото:Накануне.RU

В "тюменской матрешке" стали реже подделывать деньги

В регионах "тюменской матрешки" снизилось количество фальшивых банкнот. По данным отделения Центробанка России по Тюменской области, в 2019 г. на территории этих субъектов было выявлено 208 фальшивых банкнот на сумму 781 тыс. руб., что меньше на 40% по сравнению с 2018 г.

Чаще всего подделывают купюры номиналом в 5 тыс. руб. - 70% от общего числа фальшивок. Число поддельных купюр в тысячу рублей составляет 26%.

Сбывают подделки обычно в небольших магазинах, торговых киосках и на АЗС.

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В "тюменской матрешке" стали реже подделывать деньги

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Теги: фальшивые купюры, фальшивомонетчики, поддельные купюры



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