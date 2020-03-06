16 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пенсионер, горячий источник Советский, Тюмень, баллончик (2020) | Фото: vk.com/id585979194

В Тюмени силовики расследуют "разборку" охранника горячего источника и пенсионера, которому распылили в лицо перцовый баллончик

В Тюмени силовики начали административное расследование конфликта, случившегося в Крещение у одного из горячих источников, во время которого пострадал пенсионер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп "ВКонтакте" сегодня появился пост Степана П. о том, что днём 19 января пенсионер и бывший кандидат в депутаты думы Тюмени приехал на источник "Советский" на своей машине.

"Возле кассы неизвестный решил пройти без очереди. Пенсионер начал возмущаться. Охрана вместо того, чтобы разобраться в ситуации и навести порядок, сочла нужным не пропустить пенсионера на территорию источника. Он сел в автомобиль и принципиально ждал, когда его пропустят на территорию, и созвонился с участковым из посёлка Новотармаск, который по телефону попросил освободить проезд – поставить автомобиль в сторону", - отмечает Степан.

Пенсионер, горячий источник Советский, Тюмень, баллончик(2020)|Фото: vk.com/id585979194

В это время охранник без всяких причин и предупреждения резким движением руки распылил газовый перцовый баллончик в лицо пенсионера.

"Пострадавший упал на землю. Глаза, шея и всё лицо обожжены. Он попросил помочь, дать воды, чтобы промыть глаза. Вскоре приехала "Скорая помощь", осмотрели пострадавшего и увезли во вторую Областную больницу Тюмени. Пострадавшему поставили диагноз ожог лица, шеи, дыхательных путей, химический ожог конъюнктивы роговицы глаз", - резюмировал автор поста.

В областном управлении МВД Накануне.RU сообщили, что идёт административное расследование по статье 6.1.1 КоАП "Побои".

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В Тюмени силовики расследуют "разборку" охранника горячего источника и пенсионера, которому распылили в лицо перцовый баллончик

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Теги: перцовый баллончик, горячий источник, охранник



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