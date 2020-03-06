16 Сентября 2020
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ФБР вербует россиян с помощью фото Высоцкого в образе Глеба Жеглова. (2020) | Фото: facebook.com

"Мы тоже любим Высоцкого": ФБР вербует россиян в Facebook с помощью Глеба Жеглова

Российские СМИ обратили внимание на новую попытку Федерального бюро расследований завербовать русскоговорящую аудиторию Facebook.

Прошлые локализации рекламных кампаний ФБР для России были сомнительными: американцы с лучезарными улыбками на очень плохом русском предлагали "позаботиться о будущем семьи". Теперь smm-специалист явно знаком с культурным кодом русских, но в недостаточной степени. Доносить ценную информацию в ФБР предлагают от лица Высоцкого в образе Глеба Жеглова.

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого" – гласит подпись на фотокарточке знаменитого барда, которую ФБР в качестве рекламного баннера размещает в Facebook с 24 февраля 2020 года. "Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - гласит текст объявления.

ФБР вербует россиян с помощью фото Высоцкого в образе Глеба Жеглова.|Фото: facebook.com

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"Мы тоже любим Высоцкого": ФБР вербует россиян в Facebook с помощью Глеба Жеглова

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Теги: фбр, facebook, глеб жеглов, владимир высоцкий



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