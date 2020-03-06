16 Сентября 2020
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Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Все ворота будут наглухо заварены": парк Зеленая роща в Екатеринбурге полностью закроют уже в марте

Парк Зеленая роща в Екатеринбурге полностью закроют для посетителей в самое ближайшее время. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил вице-президент свердловской региональной общественной организации "Защита природы" Вадим Аверьянов.
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По данным общественника, доступ на территорию парка будет закрыт уже с 16 марта. Ограничения продлятся до 23 октября. Делается это "в целях безопасности работ и исключения травм среди посетителей".

Как написал Аверьянов в своем Facebook, руководитель проекта благоустройства Зеленой рощи Сергей Кузнецов попросил передать свои извинения горожанам, которые привыкли ходить через парк на работу и заниматься там спортом.

"Предупредил, что никаких дыр в заборе больше не будет, все ворота будут наглухо заварены. Просил всех отнестись с пониманием: по строительным площадкам же люди не гуляют", - добавил общественник.

Напомним, ранее власти Екатеринбурга заявляли, что парк Зеленая роща полностью закроют только ближе к лету.

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"Все ворота будут наглухо заварены": парк Зеленая роща в Екатеринбурге полностью закроют уже в марте

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Теги: Зеленая роща, парк, закрытие, Екатеринбург



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