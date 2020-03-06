16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Константин Киселев (2020) | Фото: facebook.com/KonstantKiselev

Депутат Константин Киселев увидел в решении закрыть его на больничный карантин "происки врагов"

Депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева хотят запереть на карантин, однако теперь уже не домашний. Об этом на своей странице в "фейсбуке" сообщил сам депутат. По его словам, 5 марта утром пришел отрицательный результат на проверку коронавирусной инфекции, а уже вечером в 19.20 в двери к Константину Киселеву постучался Роспотребнадзор и протянул бумажку с требованием госпитализации в больницу №40, а также не забыл напомнить о юридических последствиях за уклонение.

"Есть какое-то новое решение начальства, какое-то новое постановление, - пишет на своей странице депутат гордумы. - Виляет товарищ. Короче, "тюрьма" - твой дом. Иначе суд. Чувствую подвох. И я в полном недоумении от отсутствия логики в действиях РПН. Не виноват, но в карантин?"

Интересно то, что жену депутата, с которой он и отдыхал в Италии, на карантин не закроют. Более того, к ней вообще не было никаких вопросов. Как рассказал Константин Киселев журналисту Накануне.RU, решение закрыть здорового депутата на карантин якобы является местью или чем-то сродни этому со стороны администрации Екатеринбурга. Об истинных причинах такого жеста в свою сторону депутат не знает, однако почему-то уверен, что город просто не хочет, чтобы жители столицы Урала сдавали анализы на коронавирус.

"Я просто показал на своем примере, как надо себя вести. Я научил людей, как нужно сдавать анализы. Можно сделать это просто из дома. Люди успокоились, паника ушла. И тут меня, человека, у которого отрицательный результат, закрывают на карантин. Как это скажется на жителях города? Отрицательно. Потому что человек видит, что даже здорового могут закрыть. А зачем ему терять деньги и время на пребывании на карантине, если с ним все в порядке? Зачем тогда сдавать анализы и вообще в это лезть? То, что решил Роспотребнадзор, то что делает администрация города - это вредит горожанам и увеличивает вероятность того, что коронавирус будет распространен. По городу ходят тысячи, а то и десятки, которые побывали в Италии. При этом закрывают здорового меня", - сказал он.

Константин Киселев совместно со своим коллегой Владимиром Козловым подготовили письмо с предложениями о профилактических мерах для жителей уральской столицы. Сейчас оно находится в думе на рассмотрении. Документ будет содержать комплекс мер, таких как: каждый должен иметь право сдать анализ дома, обеспечение масками за счет муниципалитета, дополнительная дезинфекция и температурометрия в школах, информирование жителей Екатеринбурга о деятельности администрации города и Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавирусной инфекции и многое другое.

Хотя в распоряжении Роспотребнадзора обязательное закрытие на карантин не предусматривается и достаточной мерой будет домашний карантин, Киселев все же отправится в больницу №40. Раз уж "дело дошло до такого абсурда", то депутат не намерен скрываться или подключать связи. Он пройдет, чтобы все "было честно и открыто", хотя и не отрицает, что некоторые планы, за работу над которыми он ответственен, будут под угрозой. Госпитализация состоится сегодня, 6 марта.

"Я буду снимать репортажи из самой больницы и держать горожан в курсе событий. В этом не сомневайтесь", - заявил депутат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, по отчету на 6 марта 2020 г. на территории Урала не зарегистрирован ни один заболевший коронавирусной инфекцией. Это же касается и "первого подозреваемого на болезнь" в Екатеринбурге.

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Депутат Константин Киселев увидел в решении закрыть его на больничный карантин "происки врагов"

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Теги: Коронавирус, Константин Киселев, администрация Екатеринбурга, Роспотребнадзор, карантин



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Развитие сюжета:

Ранее 06.03.2020 17:18 Мск Депутат из Екатеринбурга попал на карантин в обычную больницу и пожаловался на отсутствие ремонта

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Ранее 02.03.2020 09:51 Мск "Зачем рисковать? Поработаю из дома". В Екатеринбурге депутат добровольно ушел на карантин после поездки в Италию

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