Бывший министр территориальной безопасности Прикамья получил вторую "уголовку"

По уголовному делу о незаконном предпринимательстве бывшего зампреда правительства Прикамья Романа Кокшарова завершены следственные действия. Обвиняемый знакомится с материалами дела. Как оказалось, в конце зимы он попал под новое преследование, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По делу окончено предварительное следствие, сейчас он Кокшаров знакомится с материалами, сообщает "Ъ-Прикамье". Кроме того, в начале февраля 2020 г. он попал под вторую "уголовку" – ему вменяют "Превышение должностных полномочий". По мнению следствия, в 2017 г. Кокшаров дал указание главе Гайнского района объявить в муниципалитете режим ЧС. Это якобы позволило потратить из резервного фонда 18,4 млн руб. на покупку двух катеров без конкурса. При этом оснований для введения режима на территории района не было.

Напомним, Кокшаров 4 августа 2015 г. досрочно покинул пост главы Кунгура "в связи с переходом на другую работу". 5 августа вступил в должность зампреда правительства – министра территориального развития края. Ушёл в отставку в январе 2019 г. По версии следствия, он, будучи на госслужбе, якобы участвовал в деятельности одной из компаний, работавших в дорожной отрасли.