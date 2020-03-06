16 Сентября 2020
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Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Камчатки попросил Минпромторг поставить в регион 500 тысяч медицинских масок

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин попросил Минпромторг России содействовать в поставке в регион партии медицинских масок в 500 тыс. штук. Население края составляет чуть больше 300 тыс. человек.  

"Потребность аптечных организаций Камчатского края в медицинских масках направлена в Минпромторг России. На заседании федерального штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции губернатор Владимир Илюхин обратился к руководству Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с просьбой оказать содействие в поставке от оптовиков и заводов изготовителей медицинских масок аптечным организациям в Камчатский край. На сегодняшний день для нужд населения  заказано порядка 500 тысяч медицинских масок. Минпромторг пообещал оказать содействие",  – рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.

Он добавил, что  в медицинских организациях, расположенных на территории края, медицинские маски имеются в достаточном количестве.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Ждановой, сейчас на Камчатке досматривают на предмет выявления коронавируса не только международные авиарейсы и суда, пришедшие из Кореи, но и внутренние рейсы.

 

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Губернатор Камчатки попросил Минпромторг поставить в регион 500 тысяч медицинских масок

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Теги: медицинские маски, камчатка, дефицит, минпромторг, поставки, коронавирус



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