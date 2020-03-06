16 Сентября 2020
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Екатеринбург, мужчина, окно, решетка (2016) | Фото: служба спасения &quot;СОВА&quot;

В Екатеринбурге задержали педофила – инспектора ДПС, который на протяжении полугода совокуплялся с 12-летней девочкой

В уральской столице сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области задержали работника ГИБДД, обвиняемого в педофилии. Как рассказал журналисту Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инспектор уже уволен.

"Выявили и изобличили подозреваемого сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Должностное лицо уволено по отрицательным мотивам из рядов правоохранительных органов", - прокомментировал ситуацию полковник.

Назначена и проводится служебная проверка, которой занимаются специалисты по работе с личным составом. По ее итогам будет дана строжайшая оценка их профилактической работе по воспитанию личного состава.

По информации следствия, 35-летний мужчина был в звании прапорщика. На протяжении полугода "оборотень в погонах" вступал в сексуальную связь с 12-летней девочкой, живущей на Вторчермете.

Педофил задержан. Возбуждено восемь уголовных дел о половых сношениях и иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).

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В Екатеринбурге задержали педофила – инспектора ДПС, который на протяжении полугода совокуплялся с 12-летней девочкой

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Теги: педофилия, Екатеринбург, полицейский



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