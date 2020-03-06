Министром территориальной безопасности Прикамья может стать отставной генерал-майор

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
патриотическое воспитание, Виктор Батмазов (2014) | Фото: Накануне.RU

Министром территориальной безопасности Прикамья может стать отставной генерал-майор

Министерство территориальной безопасности Пермского края может возглавить генерал-майор в отставке Виктор Батмазов. Об этом Накануне.RU сообщили источники в краевом правительстве. Ожидается, что свою должность он займет уже на следующей неделе.

Виктор Батмазов окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, военно-политическую академию им. В. И. Ленина, Уральскую государственную юридическую академию, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. После был назначен на должность заместителя командующего войсками — начальника управления воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа. В декабре 2006 года генерал-майор стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы. В 2015 г. возглавлял Пермское суворовское училище, а в 2018 г. получил должность начальника управления общественных отношений думы Екатеринбурга.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности пока не подтверждают эти сведения. В ведомстве сообщили, что документов о назначении у них пока нет. Напомним, экс-министр Андрей Ковтун ушел в отставку в январе 2019 года. В декабре он был задержан по подозрению в мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Суд отправил Ковтуна под домашний арест, а теперь продлил его на два месяца, до 9 апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Министром территориальной безопасности Прикамья может стать отставной генерал-майор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виктор Батмазов, министерство территориальной безопасности, Андрей Ковтун



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.03.2020 15:58 Мск Официально: генерал-майор в отставке Виктор Батмазов стал министром территориальной безопасности Прикамья

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети