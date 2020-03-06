Министром территориальной безопасности Прикамья может стать отставной генерал-майор

Министерство территориальной безопасности Пермского края может возглавить генерал-майор в отставке Виктор Батмазов. Об этом Накануне.RU сообщили источники в краевом правительстве. Ожидается, что свою должность он займет уже на следующей неделе.

Виктор Батмазов окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, военно-политическую академию им. В. И. Ленина, Уральскую государственную юридическую академию, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. После был назначен на должность заместителя командующего войсками — начальника управления воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа. В декабре 2006 года генерал-майор стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы. В 2015 г. возглавлял Пермское суворовское училище, а в 2018 г. получил должность начальника управления общественных отношений думы Екатеринбурга.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности пока не подтверждают эти сведения. В ведомстве сообщили, что документов о назначении у них пока нет. Напомним, экс-министр Андрей Ковтун ушел в отставку в январе 2019 года. В декабре он был задержан по подозрению в мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Суд отправил Ковтуна под домашний арест, а теперь продлил его на два месяца, до 9 апреля.