16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожар в Туринске по адресу ул.Спутников, 11 (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале в огне погиб 4-летний ребенок

На Среднем Урале минувшей ночью произошел сильный пожар в частном жилом доме. Погиб маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в Туринске на улице Спутников, 11. К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом уже был полностью охвачен пламенем, площадь пожара составила 150 кв.м. В течении 30 минут специалисты справились с огнем, его распространения на соседние дома удалось не допустить.

Пожар в Туринске по адресу ул.Спутников, 11(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Еще до прибытия пожарных из окон горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека (мужчина и женщина), с ожогами они госпитализированы в больницу. Как добавили в МЧС, при разборе сгоревших конструкций был обнаружен погибший ребенок в возрасте четырех лет.

Точная причина пожара сейчас устанавливается.

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На Среднем Урале в огне погиб 4-летний ребенок

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Теги: ребенок, погиб, пожар, Туринск, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 06.03.2020 10:37 Мск В СКР выясняют причины пожара на Среднем Урале, где погиб 4-летний ребенок и пострадали его родители

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