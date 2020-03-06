На Среднем Урале в огне погиб 4-летний ребенок

На Среднем Урале минувшей ночью произошел сильный пожар в частном жилом доме. Погиб маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в Туринске на улице Спутников, 11. К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом уже был полностью охвачен пламенем, площадь пожара составила 150 кв.м. В течении 30 минут специалисты справились с огнем, его распространения на соседние дома удалось не допустить.

Еще до прибытия пожарных из окон горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека (мужчина и женщина), с ожогами они госпитализированы в больницу. Как добавили в МЧС, при разборе сгоревших конструкций был обнаружен погибший ребенок в возрасте четырех лет.

Точная причина пожара сейчас устанавливается.