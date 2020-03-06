Полиция Кургана готовится разговаривать с жителями о мошенниках

В Кургане сотрудники полиции будут общаться с населением и объяснять им основные правила безопасности при звонках с неизвестных номеров.

Профилактическое мероприятие пройдет 7 марта, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Правоохранители будут объяснять, что нужно проявлять бдительность при телефонном общении с незнакомцами.

"Если собеседник представляется работником банка, сообщает о блокировке банковской карты или другой проблеме и просит назвать реквизиты карты. Если вам предлагают компенсацию за приобретённый ранее некачественный товар, при этом просят оплатить госпошлину или другие расходы. Если вам сообщают, что ваш родственник попал в беду и для решения проблемы необходимо заплатить денежные средства - во всех этих случаях нужно прекратить разговор и не переводить деньги незнакомцам", - отметили в полиции.

Полицейские просят граждан не избегать общения с сотрудниками МВД, а выслушать информацию.