16 Сентября 2020
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Общество Курганская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Полиция Кургана готовится разговаривать с жителями о мошенниках

В Кургане сотрудники полиции будут общаться с населением и объяснять им основные правила безопасности при звонках с неизвестных номеров.

Профилактическое мероприятие пройдет 7 марта, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Правоохранители будут объяснять, что нужно проявлять бдительность при телефонном общении с незнакомцами.

"Если собеседник представляется работником банка, сообщает о блокировке банковской карты или другой проблеме и просит назвать реквизиты карты. Если вам предлагают компенсацию за приобретённый ранее некачественный товар, при этом просят оплатить госпошлину или другие расходы. Если вам сообщают, что ваш родственник попал в беду и для решения проблемы необходимо заплатить денежные средства - во всех этих случаях нужно прекратить разговор и не переводить деньги незнакомцам", - отметили в полиции.

Полицейские просят граждан не избегать общения с сотрудниками МВД, а выслушать информацию.

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Полиция Кургана готовится разговаривать с жителями о мошенниках

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Теги: мошенничество, полиция, Курган



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