На Южном Урале стартовал суд по ДТП с участием гендиректора "Рависа"

В Аргаяшском районе стартовал процесс по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Косилову грозит до двух лет лишения свободы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня представители потерпевших ходатайствовали о приобщении сведений о состоянии здоровья пострадавшей студентки из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной. По словам ее представителя, потерпевшая проходит лечение в реабилитационном центре доктора Волкова, она не говорит, нарушено глотание, зрение, поэтому не может присутствовать лично.

Прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому Косилов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 28 июля он со скоростью около 60 км/ч двигался по опасному участку дороги, где видимость была ограничена и стоял знак "обгон запрещен". Косилов, по словам гособвинителя, проявил преступную неосторожность и создал опасность для водителя Никиты Лаврова. В условиях аварийной ситуации Лавров изменил направление влево, а Косилов вправо. Произошло столкновение. Гособвинитель подчеркнул, что Косилов нарушил правила ПДД.

В результате ДТП водителю Лаврову и пассажирам Коваленко, Вяткиной и Косиловой были причинены травмы различной степени тяжести. В частности, Анастасия получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, тупую травму грудной клетки. Полученные травмы оцениваются как тяжкий вред здоровья.

Лаврову был причинен тяжкий вред здоровью, Коваленко - средняя тяжесть, а Косиловой - лёгкий вред.

Косилов после оглашения обвинительного заключения заявил, что вину не признает.

"Аварийная ситуация была создана техническим состоянием дороги и повышенной скоростью движения встречного транспорта. ДТП произошло не на встречной полосе. Следствие не оценило необходимость совершения маневра, движение по моей стороне было парализовано, транспорт практически не двигался. Никаких правил я не нарушал, скоростей не превышал. Что меня подвело, я не мог предположить, что так быстро появится встречная машина. Я настаивал выяснить реальную скорость движения встречной автомашины и возможность сделать маневры, безопасные для всех участников", - заявил он.

Также в ходе судебного заседания был допрошен потерпевший – водитель "Лады" Никита Лавров. Он рассказал, что 26 июля с друзьями поехал на озера в Челябинской области, а 28 июля они возвращались домой. Алкоголь не пили, все трое были трезвыми.

Он помнит, как остановились выбросить мусор, после этого он ничего не помнит.

"Это связано с полученной травмой. Сам момент ДТП не помню и дорогу туда тоже. В себя пришел в августе в больнице, начал понимать, что произошло, когда рассказали родители", - отметил он.

Никита заявил иск на 3 млн руб. морального вреда. По его словам, он до сих пор проходит лечение.

"Сейчас сильно реагирую на погоду, болит голова. Я говорить не мог, потом плохо говорил, в больнице учили заново глотать и есть. По неврологии продолжается лечение, предстоит операция на правой руке. Там стоит пластина. С ней нужно ходить до года. Рука не полностью функционирует, частично отсутствует чувствительность", - рассказал он.

По словам потерпевшего, Косилов перед ним не извинился, ущерб не возмещал.

После допроса потерпевшего судебное заседание было отложено до 9 апреля.