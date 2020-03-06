В Тюменской области изменится имущественный ценз для инвалидов, позволяющим им претендовать на получение жилья

Губернатор Тюменской области Александр Моор внёс в региональный парламент законопроект об изменении для инвалидов имущественного ценза, влияющего на право получения жилья, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Какой подход я предлагаю. Во-первых, ценз должен стать подвижной величиной и зависеть от стоимости одного "квадрата", которая меняется каждый год. Во-вторых, в нём не должна учитываться стоимость средств реабилитации. Это позволит поднять верхнюю границу ценза в восемь раз и увеличит число тех, кто может получить поддержку. Внёс этот законопроект в Тюменскую областную думу. Надеюсь, что депутаты поддержат мою инициативу", - написал Моор на своей странцие "ВКонтакте".

Напомним, ранее в городе прошла голодовка инвалида Андрея Романова, акции которого резко критикуют многие "коллеги по цеху"..